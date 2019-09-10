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فن

اخبار الفن.. خروج عاصي الحلاني من المستشفى.. هجوم على بلقيس.. عيد ميلاد أكرم حسني

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

يومين تصوير تحت الماء.. محمد إمام يكشف عن أصعب مشاهد فيلم لص بغداد

كشف الفنان محمد إمام عن أكثر المشاهد صعوبة واجهته خلال تصوير فيلم "لص بغداد"، وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلا: "أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي .. يومين تصوير تحت الميه .. على عمق ٦ متر .. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس ..وداني بايظة ، مناخيري مسدودة ، زوري واجعني ، و مش شايف ولا حاجة .. بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ما تعملش حاجة زيه قبل كده".


كل سنة وأنا طيب.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده بنشر صورة نادرة

نشر الفنان أكرم حسني صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ليحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره وأصدقاءه، ليعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة و انا طيب".


إقبال كبير على فيلم بعلم الوصول.. وبسمة: سعيدة بالتواجد في تورنتو

إقبال جماهيري كبير وردود فعل قوية حققها الفيلم المصري بعلم الوصول لدى عرضه ضمن الاختيار الرسمي لقسم "استكشاف" بمهرجان تورنتو.


تفاخرت بالإمارات وتناست اليمن.. هجوم على بلقيس من مغردين

أثارت الفنانة بلقيس فتحي، حالة كبيرة من الجدل ضدها، بعد تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعربت فيها عن فخرها بإنتمائها لدولة الإمارات، الحاصلة على جنسيتها، ما أثار غضب اليمنيين ضدها، الذين رأوا أنها تتنصل من أصلها اليمني.


عاصي الحلاني يخرج من المستشفى.. تعرف على وضعه الصحي

صرح ماجد الحلاني (مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني)، لعدد من المواقع اللبنانية، بأن عاصي الحلاني قد خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج، إثر سقوطه من على ظهر الحصان، أمس الأثنين.

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