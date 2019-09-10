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أخبار البلد

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:24 ص
دنيا وإيمي سمير غام
دنيا وإيمي سمير غام ورامي رضوان
سارة يسن
احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده بالأمس، وسط أجواء عائلية مبهجة .

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة تجمعها برامي رضوان و شقيقتها دنيا سمير غانم زوجته .

وكتبت إيمي معلقة على الصورة : "كل سنة وانت طيب يا رامي".

من جانبها احتفلت أيضا دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان، حيث نشرت صورة تجمعها به وكتبت عليها:" عيد سعيد ..فلتكن أيامك المقبلة مملوءة بالنجاح والضحك والسلام".

وأضافت :"أحبك كثيرا وسوف أفخر بك دائما ..ربنا يحميك يا حبيبي ".

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