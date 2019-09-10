دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده بالأمس، وسط أجواء عائلية مبهجة .



ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورة تجمعها برامي رضوان و شقيقتها دنيا سمير غانم زوجته .



وكتبت إيمي معلقة على الصورة : "كل سنة وانت طيب يا رامي".



من جانبها احتفلت أيضا دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان، حيث نشرت صورة تجمعها به وكتبت عليها:" عيد سعيد ..فلتكن أيامك المقبلة مملوءة بالنجاح والضحك والسلام".



وأضافت :"أحبك كثيرا وسوف أفخر بك دائما ..ربنا يحميك يا حبيبي ".

