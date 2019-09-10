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أخبار العالم

صفعة جديدة لـ أردوغان.. حليف سابق يشكل حزبا منافسا قبل نهاية العام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
صفعة جديدة لـ أردوغان
صفعة جديدة لـ أردوغان
سمر صالح
قال نائب رئيس وزراء تركيا السابق، علي باباجان، اليوم الثلاثاء، إنه سيشكل حزبًا سياسيًا قبل نهاية العام الجاري، لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو الماضي، معللًا ذلك بخلافات متفاقمة.

وباباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة، قبل أن يصبح نائبًا لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.

وأشار باباجان خلال مقابلة مع صحيفة تركية إلى أنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد.

وأضاف "سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا".

وتكبد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في يونيو، وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصاره.

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