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فن

لينا صالح: لا أفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:36 م
ليناا صالح
ليناا صالح
شيرى نبيل
قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني، إنها لا تفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريح لـ "صدى البلد": "أفضل تقديم البرامج الاجتماعية لأنها تركز على مشاكل الأسرة ودايما الجمهور يقول لي: انت واحدة مننا، انت بتتكلمي زي بنت خالتي، انت فيكي شبه من بنت عمي، طول الوقت بتتقال الكلمة دي "حاسين انك واحدة مننا، ففكرة انك قاعده فرد في الأسرة وبتتكلمي في مشاكلهم اليومية والحياتية دي أحلى حاجة في الدنيا لأن الأسرة دي هي بذرة المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع كله".

يذكر أن لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.

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