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أخبار البلد

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:05 م
رسوم تكرار العمرة
رسوم تكرار العمرة
محمد الاسكندرانى
استقبل جموع المصريين من راغبى العمرة قرار المملكة السعودية بإلغاء رسوم تكرار العمرة المقدرة بـ 2000 ريال والذى صدر فى أكتوبر 2017، بفرحة أثلجت صدورهم لتلبية المناسك.

على الجانب الآخر، كان لشركات السياحة المصرية وجهة نظر أخرى، حيث أفاد بعضهم بأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وإضافة 300 ريال على كل معتمر وفقا للمتداول بشكل غير رسمى سيزيد 3 آلاف جنيه على كل البرنامج سواء أول مرة أو متكررى العمرة.

وأوضح ياسر سلطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن "قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة المقدر بـ 2000 ريال وإضافة 300 ريال على كل معتمر أمر لا دخل لنا به،  فهى قرارات المملكة وعلينا احترامها، ولكن ذلك سيؤدى إلى زيادة أسعار البرامج خلال موسم العمرة الجارى إلى قرابة الـ 3 آلاف جنيه عن كل مواطن".

وقال ياسر سلطان، لـ" صدى البلد"، إن هناك قرابة 20% من إجمالى سعر العمرة رسوم ومصروفات بعيدا عن الخدمات المقدمة، واصفا النسبة بأنها مرتفعة حيث لا يستفيد بها المواطن الراغب فى أداء العمرة، مشيرا إلى أن هناك مصادر أخرى للدخل، خاصة أن المعتمرين يتوجهون لشراء السلع والتسوق خلال فترة تواجدهم.

فيما أكد إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار السلطات السعودية بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والدخول، والذي يشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة المقررة بـ 2000 ريال، يعد بادرة إيجابية.

وقال إيهاب عبد العال، فى تصريح لـ«صدى البلد»، إنه من المتوقع أن تضع مصر سقفا عدديا فى موسم العمرة الجديد، لافتا إلى أن إضافة 300 ريال على كل معتمر وفقا لما يثار ستزيد من القيمة السعرية لبرامج العمرة.

يذكر أن قرار السلطات السعودية إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة، يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030.

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