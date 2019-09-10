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حوادث

وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئنافية تابعة لمحكمة طنطا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:43 م
وزارة العدل
وزارة العدل
اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6109 لسنة 2019، الذى ينص على إنشاء مأمورية استئنافية تسمى مأمورية استئناف فوة تتبع محكمة استئناف طنطا.

ويكون اختصاصها نظر الدعاوى "دائرتان جزائتيان - دائرتان للقضايا المدنية - دائرتان لقضايا الأسرة" الواردة من مراكز شرطة " فوة ومطوبس ودسوق وقلين" ويكون مقرها مأمورية فوة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الكائن مقرها شارع جمال عبد الناصر - مدخل فوة الرئيسي - مركز فوة - محافظة كفر الشيخ.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2019.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون محاكم الأسرة، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتابي المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخين فى 30 يوليو و22 أغسطس 2019، وعلى كتابي المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم المؤرخين 20 و21 أغسطس 2019، وبناء على ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئنافية تابعة لمحكمة طنطا
وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئنافية تابعة لمحكمة طنطا

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