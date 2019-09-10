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رياضة

سيد عبد الحفيظ يعد تقريرا عن الملاعب في غينيا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عبد الحكيم ابو علم
يجهز سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرا شاملا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.

وكان سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.

وعقد عبدالحفيظ، جلسة مطولة مع فايلر، قبل السفر إلى غينيا الاستوائية لاطلاعه على بعض الأمور لترتيب أوراقه، وتجهيز برنامجه التدريبي الذي سيقوم بتنفيذه عقب وصول البعثة وحتى موعد المباراة.

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