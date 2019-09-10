جمعية رجال أعمال الإسكندرية: أقل فرصة عمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر محافظة الإسكندرية لدعم التعليم المزدوج ودراسات سوق العمل، والذي تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية.



وقال المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالتعليم الفني والتشغيل المهني وغيره، بالإضافة إلى ربط وتغيير تركيبة المجتمع والارتقاء به، وهدفها تنمية الإنسان، حيث وصل تكلفة مشروع مركز التدريب والتشغيل المهني مايقارب من 600 مليون جنيه.



وأكد صبري، أن دور رجال الأعمال تمويلي فقط وهو مؤشر مهم لدعم قطاع الخاص للتعليم الفني ودورهم في تنمية المجتمع، ويتخطى التدريب والدعم داخل المركز مايقارب من 100 مليون جنيه، ونحن في مرحلة التطوير للثورة الرابعة للصناعة والذكاء الصناعي، وهي طفرات غير موجودة بمصر حاليًا ولكنها خطوة مهمة، وسيتم عمل مركز آخر قريبًا يقوم علي الأسس العالمية للثورة الصناعية الرابعة وعلي أعلي مستوى.



وأشار صبري، إلى أن أقل فرصة عمل تكلف الدولة ما يقارب من 100 ألف جنيه ، فمثلا قيام المركز بتوفير 1000 فرصة يوفر على الدولة مليار جنيه، وهو مسئولية تحتم علي مصر أن تظل كبيرة نظرًا لوضعها في المنطقة العربية والإفريقية، ولا بد من التأكيد علي الدور الهام الذي قامت وتقوم به الـ"GIZ"، حيث قاموا بتوفير كافة الدعم المطلوب للمركز بصورة شبة دائمة، ولابد أن تتغير النظر للتدريب الفني لانها قاصرة، وهناك أسس لا بد أن نعمل عليها كقطاع خاص وحكومة، وغيرها، وأعتقد أننا علي مشارف الخطوات الأولي.



ونوه إلى أن أحد أهداف المركز القضاء على الهجرة غير الشرعية، والمساعدة في تأهيل العمالة وإرسالهم للخارج كوادر فنية مدربة علي أعلي مستوي، ونسعى أيضا إلى تدريب الأخوة السوريين المقيمين بمصر بمشاركة جهات دولية كبري، وهناك خطة كاملة للمركز تعتمد علي كافة الأسس التي تخدم الاقتصاد المصري.



يشار إلى أن "مركز التدريب والتشغيل المهني" هو ثمرة تعاون بين رجال الأعمال بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية.



ويعد مركز التدريب ومراحل إنشائه مر برحلة كفاح من تخصيص الأراضي والمباني، وعدد من التحديات والتي إنتهت بإنشاء المركز بالإضافة إلى موارد مالية تم توفيرها للمركز سابقًا وإلى الأن، ويعمل المركز لتغطية محافظات الدلتا ودعم التدريب والفني والتشغيل المهني.

