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أخبار العالم

خلال اجتماع الحكومة.. الملك سلمان يوجه رسالة إلى نجله الأمير عبد العزيز

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:38 م
الملك سلمان والأمير
الملك سلمان والأمير عبد العزيز
وكالات
بعد يومين من توليه منصبه، رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أدي القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كوزير للطاقة أمس الأول خلفا لخالد الفالح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير الجديد قام بالسلام على الملك بعد أدائه القسم واستمع إلى توجيهاته.

وقالت الوكالة: "حضر أداء القسم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

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