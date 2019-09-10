بالأسماء..حركة تنقلات محدودة لدفع العمل بالوحدات القروية بكوم حماده

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حركة تنقلات محدودة لضخ دماء جديدة من الشباب بين رؤساء الوحدات القروية بكوم حمادة طبقا للقرار رقم 1165 لسنة 2019 م .



وتضمنت حركة التنقلات بين رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة نكليف كل من :



محمد عبد العظيم دراز - رئيس قرية الطود للعمل رئيسًا لقرية كفربولين ،مبروك عطا عبد الجواد - رئيس قرية صفط العنب للعمل رئيسًا لقرية شابور ،السيد حربي عبد الملك منصور - رئيس قرية كفر بولين للعمل رئيسًا لقرية الطود بالإضافة الى تكليف الصافي عبد الله عز العرب-رئيس قرية شابور للعمل رئيسًا لقرية صفط العنب ،وقدري إبراهيم أحمد فياض من العاملين بقرية الطود للعمل رئيسًا لقرية النجيلة ، وصلاح عبد النور إسماعيل-رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة كوم حمادة للعمل رئيسًا لقرية البريجات.



وأكد اللواء آمنة أن حركة التنقلات تأتي انطلاقًا من الحرص على تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية والقروية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الإستثمارية الجارى تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية مشيرا الى انها تستهدف الصالح العام والإستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.