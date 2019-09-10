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فن

شاهد.. سلاف فواخرجي وسط الورود في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:39 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
محمد بدران
شاركت السورية سلاف فواخرجي جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

وظهرت سولاف فواخرجي وسط مجموعة من الورود وعلقت على الصورة قائلة: "كم من زهور قد قتلناها لتمنحنا بقايا من عطور، فاروق جويدة".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.
شاهد.. سلاف فواخرجي وسط الورود في أحدث جلسة تصوير

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