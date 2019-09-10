نتنياهو ينجو من صواريخ المقاومة أثناء خطاب له

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ على مدينة أشدود، بالأراضي المحتلة، خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تم إبعاده من قبل حُراسه الشخصيين وإنزاله عن المنصة خلال خطاب له.



قالت وسائل الإعلام إنه سمع عقب ذلك دوي صافرات إنذار في مستوطنات عسقلان وأشدود بالأراضي المحتلة.



يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن انتهاء كافة الاتفاقيات التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

