أول تعليق من نتنياهو عقب هروبه من صواريخ المقاومة الفلسطينية

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على هروبه من صواريخ المقاومة الفلسطينية قائلا: "حماس أطلقت الصواريخ علينا لأنهم لا يريدوننا هنا".



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ على مدينة أشدود، بالأراضي المحتلة، خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تم إبعاده من قبل حُراسه الشخصيين وإنزاله عن المنصة خلال خطاب له.



وقالت وسائل الإعلام إنه سمع عقب ذلك دوي صافرات إنذار في مستوطنات عسقلان وأشدود بالأراضي المحتلة.



يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن انتهاء كافة الاتفاقيات التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

