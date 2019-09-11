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الآثار : 9 أمتار.. طول أحد جدران الكشف الجديد بسوهاج .. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
أيمن سيد
قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا محمد عبد البديع ان أرض مصر كلها اثار الى ان يثبت العكس وتعوم على مجموعة من الاثار لا نستطيع تحديدها . 

وأضاف عبد البديع فى مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث فى مصر " ان انتشار السكان فى مصر قديما كان أوسع من الموجود الآن وكان هناك من يسكن الصحراء والوادي،  مشيرا الى أنه فى الوقت الحالي نعيش على مساحة انتشار اقل . 

وتابع ان الكشف الذي تم فى سوهاج يرجع للعصر اليوناني الروماني والذي تم اكتشافه طول حوالى 9 أمتار جدار والجدار الآخر حوالى 8 أمتار .

واستكمل ان الوزارة قد رصدت ميزانية مبدئية للحفاير وبناء عليها سيتم اتخاذ القرارات المقبلة . 

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