الآثار : 9 أمتار.. طول أحد جدران الكشف الجديد بسوهاج .. فيديو

قال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا محمد عبد البديع ان أرض مصر كلها اثار الى ان يثبت العكس وتعوم على مجموعة من الاثار لا نستطيع تحديدها .





وأضاف عبد البديع فى مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث فى مصر " ان انتشار السكان فى مصر قديما كان أوسع من الموجود الآن وكان هناك من يسكن الصحراء والوادي، مشيرا الى أنه فى الوقت الحالي نعيش على مساحة انتشار اقل .





وتابع ان الكشف الذي تم فى سوهاج يرجع للعصر اليوناني الروماني والذي تم اكتشافه طول حوالى 9 أمتار جدار والجدار الآخر حوالى 8 أمتار .



