والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الجـ ريمة البشعة

أكد محمد سعد، والد الطفل أحمد سعد، ضحية جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة، أنه شاهد جسد نجله وهو مق.طع، وأنه لم يتحمل المشهد.

وأضاف والد الطفل أحمد سعد خلال حواره ببرنامج " كلبش" تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن جسد نجله كان مق..طعا، وجميع الأعضاء تم الحصول عليها" والمتهم في القضية قام بـ إخراج أحشائه".

وأشار إلى أن ما حدث مع نجله غريب، ولا يمكن أن يكون هناك شخص طبيعي يقوم بفعل هذا الأمر، معلقًا:" في فريق متخصص هو من قام باستخراج الأعضاء من نجله".

ودخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء قائلا:"ابني كان طيب وخدوم والكل بيحبه، وأي حد بيطلب منه حاجة بيعملها له، بكل حب".



