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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الاتحاد

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق، عقب مباراة الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبي غدًا، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف جاب الله أن كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران الغد.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.


 

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