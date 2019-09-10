سند محمد بن سلمان يساعد الشباب السعودي بـ 400 مليون ريال

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" الذي أطلق بناء على مبادرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن مبادرة "سند الزواج" قد استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بما تجاوز 396 مليون ريال سعودي، لتبلغ بذلك نسبة 80% من العدد المستهدف.



وبحسب صحيفة "المدينة"، كان البرنامج قد أعلن عن مبادرة "سند الزواج"، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من السعوديين تزامنا مع انطلاقته.



وأضافت أنه يجري العمل الآن على مبادرات أخرى موجهة للفئات الأكثر احتياجا في مجالات متعدد.



وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة كانت الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.



