حزب المؤتمر يحل أمانة شرق الإسكندرية.. ويحيل النائب سامح السايح للتحقيق



كما قرر الحزب في بيان له تكليف النائب احمد حلمي الشريف نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب واحمد مقلد نائب رئيس الحزب للشئون القانونية باتخاذ اجراءات التحقيق.



وقرر الحزب تكليف لجنة لاعادة تشكيل الامانة برئاسة جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب وبعضوية كل من النائب كمال الوحيلي مساعد رئيس الحزب لقطاع غرب الدلتا والدكتور نشأت متري مساعد رئيس الحزب وعبدالقادر السبكي عضو الهيئة العليا بالحزب ومحمود الشاهد نائب رئيس قطاع غرب الدلتا وهاني عدلي امين غرب الاسكندرية.

قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر حل امانة شرق الاسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق اسكندرية واحالته للتحقيق لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.