رسمياً.. تعرف على المتأهلين الـ 8 إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر

نجحت 8 منتخبات في حجز مقاعدها بمنافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمقرّر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.





وفيما يلي نعرض أسماء الـ 8 منتخبات المتأهلة للنهائيات :





1- مصر" بصفتها البلد المستضيف" .





2- زامبيا.. على حساب الكونجو





3- نيجيريا.. على حساب السودان





4- الكاميرون.. على حساب تونس





5- كوت ديفوار .. على حساب غينيا





6- جنوب أفريقيا .. على حساب زيمبابوي





7- مالي .. على حساب المغرب





8- غانا .. على حساب الجزائر.



