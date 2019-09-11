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رياضة

رسمياً.. تعرف على المتأهلين الـ 8 إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
أحمد هاني
نجحت 8 منتخبات في حجز مقاعدها بمنافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمقرّر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفيما يلي نعرض أسماء الـ 8 منتخبات المتأهلة للنهائيات :

1- مصر" بصفتها البلد المستضيف" .

2- زامبيا.. على حساب الكونجو

3- نيجيريا.. على حساب السودان

4- الكاميرون.. على حساب تونس

5- كوت ديفوار .. على حساب غينيا

6- جنوب أفريقيا .. على حساب زيمبابوي

7- مالي .. على حساب المغرب

8- غانا .. على حساب الجزائر.

وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي "الكاف" سيتم تقسيم المنتخبات الـ 8 إلى مجموعتين الأولى ستقام على أرضية استاد "القاهرة" والمجموعة الثانية على أرضية استاد "السلام"، ويصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور الأربعة وتتأهل 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

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