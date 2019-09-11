رسمياً.. تعرف على المتأهلين الـ 8 إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر

نجحت 8 منتخبات في حجز مقاعدها بمنافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمقرّر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
وفيما يلي نعرض أسماء الـ 8 منتخبات المتأهلة للنهائيات :
1- مصر" بصفتها البلد المستضيف" .
2- زامبيا.. على حساب الكونجو
3- نيجيريا.. على حساب السودان
4- الكاميرون.. على حساب تونس
5- كوت ديفوار .. على حساب غينيا
6- جنوب أفريقيا .. على حساب زيمبابوي
7- مالي .. على حساب المغرب
8- غانا .. على حساب الجزائر.
وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي "الكاف" سيتم تقسيم المنتخبات الـ 8 إلى مجموعتين الأولى ستقام على أرضية استاد "القاهرة" والمجموعة الثانية على أرضية استاد "السلام"، ويصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور الأربعة وتتأهل 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.