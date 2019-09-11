منتخب مصر في دائرة الخطر.. تعرف على التفاصيل

انتهت المرحلة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة والمزمع إقامتها في قطر عام 2022 وتم تحديد عدد الـ 40 فريقًا، وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات كل مجموعة تتكون من اربعة منتخبات يصعد الأول مباشرة الى المرحلة النهائية ثم تقام قرعة أخيرة بين العشرة فرق المتأهلة على شكل مباريات فاصلة ذهابا وايابا ليصعد المتأهل مباشرة الى نهائيات كأس العالم أسوة بنظام التصفيات في عام 2014 .





الترتيب الحالي لمنتخب مصر في تصنيف الفيفا الاخير بعد نهاية مباريات التصفيات يأتي في المركز السادس خلف كل من: السنغال وتونس ونيجيريا والمغرب ثم غانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار في المراكز من السابع الى العاشر وهو ما يعني أن مصر حتى الآن ضمنت أن تكون على رأس مجموعة من المجموعات العشر .





الأزمة الحقيقية تكمن في الترتيب النهائي للمنتخبات العشرة الأوائل حيث من الطبيعي أن يتغير التصنيف في نهاية الشهر الجاري ويتراجع منتخب مصر من المركز السادس الى الثامن أو التاسع بسبب عدم لعبه أي مباريات خلال أجندة الفيفا الأخيرة الى جانب مشاركة معظم المنتخبات العشرة الأوائل في مباريات ودية وهو ما يعني أن ترتيبهم سيكون متقدمًا عن ترتيب الفراعنة .





وفي حالة تأخر ترتيب مصر وعدم الاستقرار علي جهاز فني في أسرع وقت ولعب أكثر من مباراة ودية خلال أجندة الفيفا المقبلة سيكون هناك خطر كبير يكمن في تراجع ترتيب المنتخب الى المركز الحادي عشر وخروجه من العشرة الأوائل قبل إجراء قرعة التصفيات مباشرة والتي لم يحدد الاتحاد الإفريقي موعدها حتى الآن .





واليكم ترتيب المنتخبات الأفريقية الـ 40 المتأهلة للمرحلة الثانية من تصفيات المونديال حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي وقبل تصنيف شهر سبتمبر الجاري .





التصنيف الأول : السنغال ، تونس ، نيجيريا ، الجزائر ، المغرب ، مصر ، غانا ، الكاميرون ، الكونغو الديمقراطية ، كوت ديفوار .





التصنيف الثاني : مالي ، بوركينا فاسو ، جنوب افريقيا ، كاب فيردي ، غينيا ، أوغندا ، زامبيا ، بنين ، الجابون ، الكونغو برازفيل .





التصنيف الثالث : مدغشقر ، النيجر ، ليبيا ، موريتانيا ، كينيا ، افريقيا الوسطى ، زيمبابوي ، موزمبيق ، ناميبيا ، انجولا.



