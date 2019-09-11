باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة في طريقها إلي غينيا الاستوائية استعدادًا لمواجهة كانو سبورت والمحدّد لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا .





ومن المقرر أن تصل البعثة إلى إثيوبيا بعد 4 ساعات طيران وتبقي بها ساعتان ترانزيت على أن تستكمل رحلتها إلى غينيا الاستوائية التي تصلها بعد 4 ساعات أخرى .





وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق قد سبقا بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية قبل 48 ساعة مضت لبحث ترتيبات إقامة الفريق وملاعب التدريب.





وضم السويسري رينيه فايلر 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق المتجهة إلى غينيا هم :





شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.



