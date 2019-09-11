بالأسعار والمواصفات.. أبل تكشف عن مفاجآت بـ 3 إصدارات جديدة لـ هواتف آي فون 11

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، عن الجيل القادم من هواتف "آي فون" الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفي "آي فون 11 برو" المزود بشاشة عرض مقاسها 5.8 بوصة، و"آي فون 11 برو ماكس" المزود بشاشة عرض مقاسها 6.5 بوصة.



ويتشابه الهاتفان مع هاتفي "آي فون إكس إس" و"آي فون إكس إس ماكس" الذين أطلقتهما الشركة العام الماضي، مع اختلاف رئيسي واحد وهو الكاميرا الثلاثية الخلفية.



وكشفت الشركة- إلى جانب هذين الهاتفين الرئيسيين- عن هاتف "آي فون" ثالث، وهو "آي فون 11"، الذي يعد خليفة هاتف "آي فون إكس آر".



ووفقا لتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، فإن هاتف "آي فون 11 برو" مصمم للعملاء الذين يرغبون في امتلاك "أكثر التكنولوجيا تعقيدا".



ويأتي الهاتف الجديد مزودا بغلاف جديد في جانبه الخلفي، وبألوان جديدة هي: الأخضر، والرمادي الفضائي، والفضي والذهبي.



كما قامت "ابل" بترقية شاشة عرض الجهاز بلوحة "أوليد" جديدة، أطلقت عليها اسم "سوبر ريتنيا إكس دي آر"، والتي تعطي درجة سطوع أعلى، ومعدل تباين 2 مليون إلى 1، و15% كثافة أعلى في استهلاك الطاقة.. وتزعم الشركة أن زجاج الشاشة هو أقوى زجاج يستخدم في هاتف ذكي.



ومثل هاتف "آي فون 11" القياسي، يأتي موديلا "آي فون 11 برو" الجديدان مزودان بمعالج "أيه 13 بيونيك" الذي تطوره "أبل" والذي تزعم أنه سيكون أسرع وحدة معالجة مركزية "سي بي يو" ووحدة معالجة رسومية "جي بي يو" في أي هاتف ذكي. كما زعمت الشركة أن الهاتفين الجديدين يشتملان على أفضل منصة تعلم آلي في الهواتف الذكية.



وأوضحت الشركة أنه من خلال جميع التحسينات في الكفاءة، ينبغي أن يزيد عمر بطارية الهاتف "آي فون 11 برو – ذو شاشة العرض 5.8 بوصة" بمعدل 4 ساعات عن هاتفها "إكس إس" الذي أطلقته العام الماضي، وأن يزيد عمر بطارية الهاتف "آي فون 11 برو ماكس" الأكبر حجما بمعدل 5 ساعات عن هاتف "إكس إس ماكس".



وحصل نظام الكاميرا الجديد على الترقية الكبرى، حيث أصبحت العدسات الجديدة عدسات واسعة جدا "ألترا وايد" بدقة وضوح 12 ميجا بكس، بمجال رؤية 120 درجة، لتنضم إلى الكاميرات الواسعة الزاوية والمقربة التي قدمتها "أبل" في الماضي.



كما قامت الشركة بتحديث الكاميرا المقربة بفتحة عدسة أكبر تقول إنها تساعد على التقاط صور أفتح بنسبة 40% مقارنة مع كاميرا "إكس إس".



ومثل هاتف "آي فون 11"، أصبحت الكاميرا الأمامية ذات مجس بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، وتستطيع التقاط فيديوهات بدقة وضوح "4 كيه" والفيديوهات بطيئة الحركة.



وحدثت الشركة أيضا تطبيق الكاميرا، من أجل مجاراة هواتف "أندرويد" الذكية المنافسة، عبر إضافة وضع مخصوص للتصوير الليلي.



وعرضت "أبل" نظرة خاطفة على ميزة جديدة للتصوير الحوسبي تدعى "ديب فيوشن"، والتي يلتقط فيها الهاتف 9 صور: 4 صور قصيرة، و4صور ثانوية، ولقطة واحدة ذات تعريض ضوئي طويل، ثم يعتمد على تقنيات التعليم الآلي لدمج تلك الصور في صورة واحدة نهائية تجمع بين التفاصيل المضافة وقليل من الضوضاء.. غير أن تلك الميزة لن تكون متاحة على الهاتفين الجديدين عند إطلاقهما، لكن أبل" تقول إنها ستأتي ضمن تحديث برمجي لهما سيصدر لاحقا خلال موسم الخريف.



وعرضت الشركة نسخة جديدة من تطبيق "فيلميك برو"، يعرض قدرة هواتف "آي فون 11 برو" الجديد، على التقاط فيديو من الكاميراتين بشكل متزامن.



كما أصبح تطبيق "فيس آي دي" قادرا على العمل مع زوايا أكبر، بالإضافة إلى شاحن كهربائي أسرع.



وستطرح الشركة الهاتف "آي فون 11 بور" بسعر يبدأ من 999 دولارا أمريكيا، والهاتف "آي فون 11 برو ماكس" بسعر يبدأ من 1.099 دولار أمريكي، مع مجموعة من خيارات السعة التخزينية 46 و256 و512 جيجا بايت. وستبدأ في تلقي طلبات حجز الجهاز يوم الجمعة المقبل؛ على أن تبدأ في طرحه بالأسواق بعدها بأسبوع في 20 سبتمبر الجاري.