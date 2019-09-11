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منوعات

قاض أمريكي يرفض استئناف أبوين لاستعادة حضانة ابنهما المصاب باللوكيميا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
قاض أمريكي يرفض استئناف
قاض أمريكي يرفض استئناف أبوين لاستعادة حضانة ابنهما المصاب
أ ش أ
قرر قاض أمريكي في ولاية فلوريدا رفض استئناف أبوين من أجل استعادة حضانة ابنهما المصاب بمرض سرطان الدم "اللوكيميا" بدعوى إهمالهما في علاجه.

وكان الأبوان، تيلور بلاند وجوشوا ماك أدامز، قد فقدا حضانة طفلهما "نواه" المصاب باللوكيميا فى شهر أبريل الماضى بعدما تخلفا عن جلسة العلاج الكيميائي الخاصة به فى سعيهما للعلاج عن طريق العلاجات البديلة.

وقد أثارت القضية اهتماما كبيرا على مستوى الولايات المتحدة آنذاك بعدما تخلف الوالدان عن جلسة العلاج واصطحبا ابنهما، 4 أعوام، فى جلسة استشارة فى سينسيناتي بولاية أوهايو لدى أحد ممارسي العلاج البديل.

وأصدر القاضي توماس باليرمو في محكمة الأسرة بمقاطعة هيلسبورو كاونتى حكمه ببقاء الطفل في رعاية الولاية، وأن يبقى في حضانة جدته.

وفي نفس الوقت فإن القاضي سمح للوالدين بالاستمرار في زيارته ومتابعة جلسات العلاج تحت إشراف سلطات الولاية.

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