وحدة المدارس المصرية اليابانية تعلن قوائم المعلمين والأخصائيين المقبولين مبدئيًا

تنشر وحدة المدارس المصرية اليابانية قوائم المعلمين والأخصائيين الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا علي الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس،



وسيتم عقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.



وستعلن وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة محدد به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية،



وعلى المتقدم للوظيفة ان يجهز معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.