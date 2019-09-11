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رياضة

سوبر هاتريك رونالدو يزيح روبي كين من عرش هدافين تصفيات اليورو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
رونالدو
رونالدو
إسراء أشرف
بعد الـ"سوبر هاتريك" الذي أحرزه في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا، أمس، تربع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على عرش قائمة الهدافين في مرحلة التصفيات الأوروبية عبر التاريخ.

وقاد رونالدو، البرتغال للفوز على منتخب ليتوانيا بنتيجة 5-1، مساء أمس، الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020".

ووفقًا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن رونالدو استطاع تخطي روبي كين نجم منتخب أيرلندا السابق صاحب الـ23 هدفًا، وأصبح أكثر اللاعبين تهديفًا في مرحلة التصفيات الأوروبية بالتاريخ، برصيد 25 هدفًا.


ووقع رونالدو في 4 أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 بينما سجل ويليام كارفالو هدف البرتغال الخامس في الدقيقة 92، فيما سجل فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد عند الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 8 نقاط بالمجموعة الثانية، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة برصيد 13 نقطة.

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