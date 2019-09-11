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يحمل ساقا مقطوعة بدمائها.. شاهد: نتنياهو وزوجته وسط تل أبيب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
يحمل ساقا مقطوعة
يحمل ساقا مقطوعة بدمائها.. نتيناهو وزوجته وسط تل ابيب
سمر صالح
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء نبأ ظهور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وهو يحمل ساقا مقطوعة بدمائها فى إحدى  اللوحات وسط تل أبيب.

وقال الإعلام العبري إنه قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الكنيست الـ 22، وأمام مسرح تل أبيب، تم وضع صورة استفزازية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته وهو يحمل ساق مقطوعة بدمائها.

وأظهرت اللوحة نتنياهو وهو يمسك بساق مقطوعة وقامت زوجته سارة بحركة قلب بيديها.

وقبل الانتخابات السابقة في أبريل الماضي وضعت دمية لرئيس الوزراء في ميدان بتل ابيب وتم إدخال مكبر صوت في الدمية، التي لها تاج على رأسها وكانت تردد عدد من الاقتباسات لنتنياهو ، بما في ذلك: "حكم اليمين في خطر".

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