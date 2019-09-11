متى ينتهى حر الصيف.. الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس فى الوقت الحالى يعد مثاليأ بالإضافة إلى أن درجات الحرارة فى معدلها الطبيعى على كافة أنحاء الجمهورية.





وأكد أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم الأربعاء، إن الهيئة لم ترصد حتى الآن نصائح للمواطنين بشأن ارتداء الملابس الثقيلة نوعأ مأ بالتزامن مع قدوم فصل الخريف 21 سبتمبر، لافتأ إلى أن درجات الحرارة لازالت فى معدلها الطبيعى.





وأوضح أحمد عبد العال، أن الموجة الحالية للطقس تشهد رياح خفيفة والتى بدورها تعمل على تقليل نسب الرطوبة والشعور بالمناخ الجيد، خاصة بعد ساعات الظهيرة.



