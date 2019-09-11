بحوث ودراسات صينية مصرية: المستوى الاقتصادي للصين أصبح يهدد الولايات المتحدة.. فيديو

قال الدكتور ياسر جاد الله مدير مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية، إن الصين تعد من الدول المنظمة للغاية ، وبالتالي لديها أجندة معلومة التواريخ و معلومة الأعمال والأنشطة التى تخصها.



وأضاف الدكتور ياسر جاد الله، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التظاهرات التي تشهدها مدينة هونج كونج لا يعني أن تغير الصين خطتها فيما يتعلق بمبادرة الحزام و الطريق أو أى إجتماعات خاصة بأنشطة خاصة فيما يتعلق بمشروع طريق الحرير.



وأردف أن مشروع طريق الحرير يمثل للصين مشروع العمر، منوها إلى أن التظاهرات داخل مدينة هونج كونج بالصين تسلك الطابع السيلمي والالتزام، حيث أنهم لا يؤثرون أو يخربون البنية التحتية لدولتهم.



وتابع أن أعداد المتظاهرين بالصين ليست بالأعداد الكثيفة التي يتصورها البعض، مشيرا إلى أن المستوى الاقتصادي للصين أصبح يهدد الولايات المتحدة.

