نتنياهو وقع بالمصيدة.. سخرية تجتاح إسرائيل بعد هروب رئيس الحكومة من أمام صواريخ غزة.. جانتس يتهكم.. يعلون يستهزئ.. وليبرمان وبينيت يهاجمان استسلامه

سخرية فى إسرائيل بعد هروب نتنياهو من صواريخ غزة:

بيني جانتس يتهكم على هروب نتنياهو

موشية يعلون يستهزئ بـ هروب نتنياهو

نفتالي بينت: هروب نتنياهو من خطابه إهانة وطنية

أفيجدور ليبرمان: ما حدث نتيجة سياسة الاستسلام التي يتبعها نتنياهو

أفيجدور ليبرمان: ما حدث نتيجة سياسة الاستسلام التي يتبعها نتنياهو





نفتالي بينيت: هروب نتنياهو من خطابه إهانة وطنية







بيني جانتس يتهكم على هروب نتنياهو











موشيه يعلون يستهزئ بـ هروب نتنياهو







سخرت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بعد مشهد هروبه من صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال وجوده في ملتقى انتخابي في عسقلان.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هروب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو من مؤتمر خطابي بمناسبة الانتخابات في إسرائيل.واضطرت حماية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقله إلى مكان محصن جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية 5 صواريخ نحو مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات بغلاف غزة.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو للحظة إخلاء نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في أسدود التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ.واضطر نتنياهو الذي كان يحظى بحفاوة الاستقبال من الإسرائيليين، إلى قطع كلمته بالتزامن مع سماء دوي صفارات الإنذار.وفي تمام الساعة 9 مساءً، دوت صافرات الإنذار في مدينتي أسدود وعسقلان في جنوب الكيان الإسرائيلي، إضافة لمستوطنات في غلاف قطاع غزة محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي عقده نتنياهو أعلن فيه نيته ضم غور الأردن ومنطقة البحر الميت إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.وكان أبرز من سخر من نتنياهو أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنيو"، ونفتالي بينت، زعيم حزب "اليمين الجديد"، اللذان وجدا في تلك اللقطة فرصة لتوجيه مزيد من الهجوم على رئيس الوزراء بسبب سياساته تجاه قطاع غزة والتي تلقى معارضة واسعة في إسرائيل.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه قال في رسالة لـ حماس "انتظروا".وتوعد نتنياهو، حركة حماس برد قاس على إطلاق صورايخ على أشكول وأشدود، حسب موقع i24news العبري.وكشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان: "سبب مغادرته لمؤتمر صحفي، وهو للقاء مع نشطاء في مدينة أسدود بسبب صواريخ أطلقت من غزة".وكتب ليبرمان عبر حسابه الشخصي في موقع التدوين القصير "تويتر": " إن ما حدث كانت نتيجة سياسة الاستسلام التي يتبعها نتنياهو ضد غزة".وشن رئيس حزب "اليمين الجديد" وزير التعليم الإسرائيلي السابق في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت هجوما لاذعا على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب هروبه من حفل خطابي له جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.وقال بينيت في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" إن "رئيس الوزراء يغادر المنصة في منتصف الخطاب الانتخابي، لأن صواريخ تطلق عليه.. وهذا بحد ذاته إهانة وطنية" مشيرًا إلى أن "حركة حماس لم تعد تخاف من إسرائيل".وأضاف رئيس حزب اليمين الجديد: "سيتم إرجاع أمن إسرائيل من خلال تصفية قيادات حماس وليس من خلال مؤتمرات صحفية".جدير بالذكر أن ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا هذا المساء مقطع فيديو يُظهر لحظة هروب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أثناء انطلاق صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة، خلال تواجده في مؤتمر انتخابي بمدينة أسدود المحتلة، ما أثار سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع إلى الهروب إلى ملجأ يحميه، فيما بقي مؤيدوه بلا حماية أثناء القصف الفلسطيني لقاعته في أسدود.وأكد جانتس، أقوى منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، أنه لو تعرض شخصيا لموقف مماثل لكانت ردة فعله مغايرة تماما، ولما غادر قاعة التجمع الانتخابي حتى يضمن الحماية لجميع الحضور أولا.وعلق موشيه يعلون على هروب نتنياهو باستهزاء على تصريحاته على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.وقال: "نتنياهو يدرك أن وقته قد انتهى، وهو مستعد للتعهد بتطبيق السيادة على سطح القمر لمجرد البقاء في منصبه نتنياهو يفهم جيدا أن وقته انتهى!".