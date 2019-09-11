ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب خالد مشهور: منع التموين استيراد الأرز.. قرار حكيم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:14 م
منع استيراد الأرز
منع استيراد الأرز
فريدة محمد
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بمنع استيراد الأرز خلال الفترة الحالية، حيث يعد قرارا حكيما بكل المقاييس، ويصب فى مصلحة المزارع والدولة، حيث إن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذي يأتى علي مساحات الأرز المنزرعة.

وقال النائب إن عودة المساحات المنزرعة للأرز مرة أخري كانت له فوائد كبيرة للفلاح والأرض، حيث تسبب تخفيض المساحات المنزرعة في ارتفاع معدلات الملوحة في التربة، وإنخفاض إنتاجية المحاصيل، وإرتفاع فاتورة الإستيراد من الخارج،وإختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وإرتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية إحتياجات المواطنين من الأرز.

وأضاف أن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروى معظم مساحات الارز بمياه الصرف التى غالباُ ما تفقد ويتم تصريفها ، حيث يعد الأرز من النباتات “نصف مائية” ولا يحتاج كميات كبيره من المياه، فالحفاظ علي الموارد المائية من الإستنزاف لا يتم بتخفيض مساحات الأرز، ولكن بتغيير نظم ري المحصول، والإستفادة من البحوث العلمية في التوصل إلي أصناف أقل إستهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد خسارتها الأخيرة.. أوبر تسرح مئات العاملين

هل الطاعات تكفر كبائر الذنوب .. أمين الفتوى يجيب

منتخب مصر في دائرة الخطر.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء.. بدء حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 قطعة أرض أكثر تميزا بالمدن الجديدة

بنشرقي.. خاطف قلوب الجماهير الزملكاوية

بينهم أبناء الشهداء .. التعليم تعفي 9 فئات من دفع الاشتراكات المدرسية.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

شاهد.. أحدث صورة لـ ريهام سعيد مع ابنتها أمينة

طريقة عمل الكب كيك الفانيليا.. 6 وصفات متنوعة