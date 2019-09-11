النائب خالد مشهور: منع التموين استيراد الأرز.. قرار حكيم

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بمنع استيراد الأرز خلال الفترة الحالية، حيث يعد قرارا حكيما بكل المقاييس، ويصب فى مصلحة المزارع والدولة، حيث إن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذي يأتى علي مساحات الأرز المنزرعة.



وقال النائب إن عودة المساحات المنزرعة للأرز مرة أخري كانت له فوائد كبيرة للفلاح والأرض، حيث تسبب تخفيض المساحات المنزرعة في ارتفاع معدلات الملوحة في التربة، وإنخفاض إنتاجية المحاصيل، وإرتفاع فاتورة الإستيراد من الخارج،وإختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وإرتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية إحتياجات المواطنين من الأرز.



وأضاف أن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروى معظم مساحات الارز بمياه الصرف التى غالباُ ما تفقد ويتم تصريفها ، حيث يعد الأرز من النباتات “نصف مائية” ولا يحتاج كميات كبيره من المياه، فالحفاظ علي الموارد المائية من الإستنزاف لا يتم بتخفيض مساحات الأرز، ولكن بتغيير نظم ري المحصول، والإستفادة من البحوث العلمية في التوصل إلي أصناف أقل إستهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية.