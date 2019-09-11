ورم نادر يصيب النساء.. اكتشفى أعراضه وأسبابه وطرق العلاج

الورم الحبيبي هو حالة جلدية نادرة تسبب بقع حمراء على شكل حلقة ولكنها ليست معدية ولا سرطانية ويمكن أن تحدث فى أى عمر وهذه الحالة شائعة بين النساء وعادة ما تتطور على اليدين والقدمين وعادة تختفى من تلقاء نفسها ولكن فى بعض الحالات يستمر الورم النادر لفترة اطول قد تصل لعدة سنوات .



نكشف فى هذا التقرير اهم أسباب مرض الورم الحبيبى وانواعه وأعراضه وطرق العلاج وفقا لما نشره موقع بولد سكاى.



الورم الحبيبي الموضعي:

هو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة الوراثية بين الأطفال والشباب حتى البالغين وعادة ما يظهر على المرفقين والأصابع.

الورم الحبيبي المعمم:

هذا النوع فى الغالب يكون لدى البالغين ويؤثر على الرقبة والوجه وفروة الرأس.

الورم الحبيبي تحت الجلد:

ينتشر كثيرًا بين الأطفال ويوجد على الكاحلين والقدمين الظهريه واليدين.



أسباب الورم الحبيبي :

- المخدرات

- لدغ الحيوانات أو الحشرات

- الالتهابات، مثل التهاب الكبد

- الإصابات الجلديه البسيطة

- التعرض لأشعة الشمس

- مرض السكرى



علاج الورم الحبيبي الحلقي:

فى معظم الحالات تحتاج لعلاج خفيف وتختفى فى خلال بضعة أشهر، ولكن إذا أصبحت الحكة شديدة يجب التوجة للطبيب فورًا.



وتكون العلاج مثل:

- كريمات الكورتيكوستيرويد أو المراهم

- حقن الكورتيكوستيرويد

- الأدوية عن طريق الفم

- العلاج بالضوء

