وسط غموض موقف ميسي.. أنباء جيدة لـ برشلونة بخصوص سواريز

عاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي تعرض لإصابة عضلية قبل نحو شهر، للمشاركة في جزء من المران الجماعي لفريقه برشلونة، بينما يواصل نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي العمل منفردا بعيدا عن زملائه وقد يغيب عن موقعة فالنسيا بالليجا يوم السبت المقبل.



وأصيب ميسي في العضلة الضامة خلال أول مران له في فترة الإعداد مع البارسا يوم 5 أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ ذلك الوقت.



وقد يحصل سواريز على الإذن الطبي بالعودة للمشاركة في مواجهة فالنسيا، بعد إصابته في أول مباراة للفريق الكتالوني بالليجا أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس يوم 16 من الشهر الماضي.



وانضم لمران اليوم كل من الحارس الألماني تير شتيجن ولاعبي الوسط فرانك دي يونج وكارليس ألينيا.



وينتظر أن يعود الفريق بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي للتدرب غدا وبعد غد للإعداد لمواجهة فالنسيا على ملعب كامب نو السبت.