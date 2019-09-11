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فن

ملخص أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة 8 الثامنة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:42 م
مسلسل عروس بيروت
مسلسل عروس بيروت
شيرى نبيل
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عروس بيروت ، اليوم الأربعاء حفل زفاف جماعي لـ "خليل وبشار" حضره "فارس" و"ثريا"، حيث يسرقان القليل من الوقت بعيدا عن الأنظار للجلوس والحديث بشكل منفرد وتبادل الأماني بأن يصلا إلى اليوم الذي يصبحان فيه عريسان، وتتوج قصة حبهما بالزواج رغم كل العوائق التي أوجدها المجتمع والحدود التي يحاول البعض تمريرها للحيلولة دون استمرار هذا الحب.

يتناول المسلسل قصة فتاة نشأت في حي شعبي في مدينة بيروت تتعرف على شاب من أسرة ثرية، وتنشأ بينهما علاقة حب، وهو ما تعترض عليه والدته فتقف سدًا منيعًا في وجه كل المحاولات والمساعي من أجل إقناعها بقبول حبه من هذه الفتاة، لكنها تصر على رفضها وهو ما يدخله في صراع كبير مع والدته، وتتدرج الأحداث في المسلسل في سياق رومانسي درامي يظهر كيفية تمسك الشاب بحبيبته ودفعه لثمن هذا الحب الذي جمعه بها.

يشار إلى أن المسلسل "عروس بيروت" يعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على قناة أم بي سي 4، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 2.30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 6.30 صباحًا.

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