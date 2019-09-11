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تعليم

عبدالعزيز يحيى مديرا لـ مستشفى باب الشعرية بجامعة الأزهر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:05 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور عبدالعزيز يحيى مديرا لمستشفى باب الشعرية.

يشار إلى أن الدكتور عبدالعزيز يحيى تدرج في التعليم الأزهري حتى حصل علي بكالوريوس الطب والجراحة دفعة ٩٥ ثم عين طبيبا مقيما بجراحة الأطفال ثم معيدا.

وتدرج في الترقيات العلمية حتى حصل على درجة الأستاذية وله العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية في المؤتمرات والمجلات المحلية والعالمية والخدمات المجتمعية.

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