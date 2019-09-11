للوقاية من السرطان وتساقط الشعر .. تعرف على أهمية فيتامين د

كثير منا يعاني من مشاكل في الأسنان والعظام ولا يعلم السبب أو ما أنسب طريقة للتخلص من تلك المشاكل أوعدم التعرض لها من الأساس، فلمن لا يعلم فإن فيتامين "د" هو المسؤول عن حل كثير من مشاكل الأسنان والعظام إضافة للحماية من أمراض معينة، فهو بدوره يساعد الجسم على أمتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.



كما يعرف فيتامين "د" باسم فيتامين "أشعة الشمس" لأنه يمكنك الحصول عليه بالتعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكملات الغذائية أو استهلاك الأطعمة المدعمة وينصح به بعض الأطباء اذا لزم الأمر .



لذلك نعرض 6 فوائد لفيتامين "د" حسب ما ورد في موقع power of positivity

1- عضلات وعظام أقوى لأنه يحافظ على المستوى الكافي من الفسفور بالجسم كما ينظم نسبة الكالسيوم مما يساعد في الحفاظ على الصحة العامة للعظام والعضلات



2-أقوى نظام المناعة ويساعد فيتامين "د" في تعزيز الجهاز المناعي فيصبح لديه قدرة أكبر على محاربة الكثير من الامراض فقد اثبتت بعض الدراسات انه يمكن لفيتامين" أن يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تصل إلى 40 في المائة.



3-انخفاض مخاطر السرطان لأنه يقوم يعزز موت الخلايا السرطانية ويعمل علىتحسين التواصل بين الخلايا و تنظيم نموها مما يقلل خطر الاصابة بالسرطان



4-تحسين الصحة العامة حيث يمكن لهذا الفيتامين أن يقلل من خطر الاصابة بضغط الدم المرتفع، مرض الزهايمر وإلتهاب المفاصل.



5- تقليل تساقط الشعر حيث يعمل على حل كل مشاكل تساقط وتلف الشعر و تحسين الصحة العامة للبشرة



6- يحافظ على صحة الحمل والرضع فأنه يحمي الأم من الأصابة بأمراض كثيرة قد تؤدي إلى مشاكل في الحمل كما يعمل على ضمان نمو الطفل بشكل سليم منحيث سلامة عظامه وأسنانه إضافة لأثره الجيد على الصحة العامة