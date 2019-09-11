السمنة والاكتئاب وآلام العمود الفقري.. 10 عادات يومية تعرضك للإصابة بتلك الأمراض

غسل اليدين بالماء الساخن، استخدام مجفف اليدين، النوم لساعات طويلة، تلك العادات وأكثر نمارسها يوميًا دون معرفة اضرارها على الصحة، فإنها تؤدي إلى الكثير من الأمراض المزمنة، مثل السمنة، والاكتئاب، والسكر، والسرطان، فتعرف على العادات اليومية الضارة وفقًا لموقع “Brightside”



وضع المحفظه في الجيب الخلفي

بعض الأشخاص يميلون إلى وضع المحفظة في الجيب الخلفي، وبالرغم من أنها تكون عادة مناسبة للحفاظ على المحفظة من الضياع، لكنها غير صحية، ويؤدي الجلوس عليها إلى تغيير وضعية العمود الفقري، وألم في الظهر، وعرق النسا.





استخدام الهاتف قبل النوم

الكثير يتجه الى السرير للنوم ولكنه يتخذ الهاتف رفيق له لتسليته حتى يغفل، ولكن اظهرت الدراسات الحديثة ان استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مباشرًة، يجهد الصحة، وزيادة الوزن، فيجب أن تعزل نفسك عن أي جهاز فيما لا يقل عن ساعة قبل الذهاب إلى السرير.



غسل اليدين بالماء الساخن

يعتقد الكثير أن كلما ارتفعت درجة حرارة الماء كلما ساعدت على قتل البكتريا في اليدين، ولكن اثبتت الدراسات المختلفة ان الماء البارد يقتل البكتريا، ويكون اكثر صحة على الإنسان من الماء الساخن.



الشرب من الزجاجة البلاستيكة

تشكل الزجاجات البلاستيكية خطرًا على صحة الإنسان، لما تحتوية من مواد كيميائية ضارة، ولاسيما تعرضها لأشعة الشمس، فذلك يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي والرحم.



تناول الطعام بسرعة

اثبتت الدراسات أن تناول الطعام بسرعة وعدم المضغ جيدًا يؤدى إلى مشكلات صحية، وزيادة في الوزن، والإصابة بأمراض القلب.



استخدام مجفف اليدين

تشير الدراسات أن استخدام مجفف اليدين في الحمامات العامة يساعد على نشر الجراثيم، وسهولة نقلها بين الأشخاص، لذلك استخدام المناشف الورقية هي الطريقة الأمنة دومًا.



شرب الكثير من العصير

تناول الكثير من العصائر الطبيعية يعد من العادات الصحية، ولكن "ما يزيد عن حده ينقلب ضدة"، فإن شرب الكثير يؤدى إلى تسوس الأسنان، والإصابة بمرض السكر، والسمنة.



زيادة الملح في الطعام

من المعروف أن الملح يجعل مذاق الطعام افضل، ولكنه يؤثر على صحتنا بشكل ملحوظ، ويسبب في ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة.





النوم لساعات طويلة

اكدت الدراسات أن كلما طالت ساعات نومك كلما تعرضت للمخاطر الصحية، والاكتئاب، ولذلك يكون المعيار السليم للنوم يتراوح ما بين 7-9 ساعات.



الجلوس لوقت طويل

يقوم بعض الأشخاص للجلوس لأوقات طويلة بسبب الدراسة أو العمل، ولكن يجب أخذ قسط من الراحة من الجلوس كل 30 دقيقة حتى تتجنب الإصابة بالسمنة، أو أمراض القلب.