من يخلف بولتون.. عشرة مرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي لـ ترامب.. ذوو الخلفيات الدبلوماسية والعسكرية الأوفر حظا.. وأبرزهم الممثل الخاص لشئون إيران

مناقشات تدور في البيت الأبيض لتحديد خليفة بولتون

عدد من ضباط الجيش المتقاعدين بين المرشحين لتولي المنصب

العلاقة الجيدة ببولتون تضعف حظوظ عدد من المرشحين







برايان هوك









ريكي وادل









ستيف بيجان









روب بلير









ريتشارد جرينيل









بيت هوكسترا









كيث كيلوج









دوجلاس ماكجريجور









جاك كين









فريد فليتز





تدور مناقشات داخل البيت أبيض حاليًا لاختيار مستشار للأمن القومي، خلفًا لجون بولتون الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالته أمس، وهناك قائمة من 10 أسماء على الأقل مطروحة لخلافة بولتون، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة.وأعلن البيت الأبيض أمس أن تشارلز كوبرمان، نائب بولتون، سيتولى بشكل مؤقت منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، لحين تحديد من سيتولى المنصب بشكل نهائي، وهو القرار الذي قال ترامب إنه سيحسمه الأسبوع المقبل.وأضافت القناة أنه بالنظر إلى طبيعة ترامب الميالة للقرارات الصادمة وغير المتوقعة، فهناك احتمال كبير أن يقع اختياره على شخصية من خارج القائمة التي يناقش البيت الأبيض الأسماء الواردة فيها، لكن على كل حال ففيما يلي الأسماء التي ترددت بقوة كخلفاء محتملين لبولتون.برايان هوك هو الممثل الأمريكي الخاص للشئون الإيرانية ومستشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهو يتطلع منذ فترة طويلة لشغل منصب مستشار الأمن القومي.بدأ هوك عمله في وزارة الخارجية إبان تولي الوزير السابق ريكس تيلرسون، وظل مسئولًا كبيرًا بها بعد مجيئ مايك بومبيو خلفًا لتيلرسون.رافق هوك جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، في رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، وهو يتمتع بشعبية كبيرة في أروقة البيت الأبيض، وحظي بثقة بومبيو بما أهله لتولي إدارة جهود وزارة الخارجية فيما يخص السياسة تجاه إيران.ريكي وادل هو جنرال احتياط بالجيش الأمريكي، وعمل لمدة عام كنائب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وهو مقرب من كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، وتقول ثلاثة مصادر إنه من المرشحين بقوة لخلافة بولتون.ستيف بيجان هو الممثل الأمريكي الخاص لشئون كوريا الشمالية، وهو من الأسماء المرشحة أيضًا لتولي منصب نائب وزير الخارجية، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع بومبيو، وحظي بإعجاب ترامب أثناء المناقشات حول كوريا الشمالية، خاصة وأنه ليس بعيدًا عن عالم الأعمال والصفقات الذي يفضله ترامب، فهو مسئول تنفيذي بشركة فورد.روب بلير هو مستشار الأمن القومي للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني، وقد سمح وجوده لمولفاني بالتمتع ببعض النفوذ في رسم سياسات الأمن القومي دون الرجوع إلى بولتون، وقال مصدر إن بلير مرشح بقوة لخلافة بولتون بسبب دعم مولفاني القوي له.ريتشارد جرينيل هو السفير الأمريكي لدى ألمانيا، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع بولتون، لكن هذا بالتحديد ما قد يقلل من حظوظه لخلافة الأخير.بيت هوكسترا هو السفير الأمريكي لدى هولندا، وكان أحد المرشحين بقوة لمنصب مدير المخابرات الوطنية، وقد قضى سبع سنوات نائبًا بالكونجرس وعضوًا بلجنة المخابرات بمجلس النواب، وحين سُئل عنه ترامب الشهر الماضي أجاب "أحب بيت هوكسترا كثيرًا. إنه رجل رائع ويقوم بعمل عظيم في هولندا حاليًا".كيث كيلوج هو مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو فريق متقاعد بالجيش وكان أحد أعضاء مجلس الأمن القومي إبان تولي هربرت ماكماستر منصب مستشار الأمن القومي لترامب قبل بولتون.دوجلاس ماكجريجور هو كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي، ودأب على الظهور على شاشة شبكة "فوكسنيوز" لتحليل قضايا الأمن القومي، وأحد الأصوات العالية المطالبة بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.جاك كين هو جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي، ويمكن القول إنه مستشار أمن قومي غير رسمي لترامب، الذي يستشيره في بعض المسائل مثل المفاوضات مع حركة طالبان، لكن قناة "سي إن إن" نقلت عن مصدر مقرب من كين أنه سيرفض منصب مستشار الأمن القومي على الأرجح إن عُرض عليه، خاصة بعدما رفض مرتين تولي منصب وزير الدفاع.فريد فليتز هو كبير موظفي مجلس الأمن القومي تحت إدارة جون بولتون، وقد نشر على حسابه بموقع "تويتر" صورة جمعته مع ترامب بالمكتب البيضاوي قبل ساعات من إعلان الأخير إقالة بولتون، وكان أحد المرشحين لتولي منصب مدير المخابرات الوطنية.