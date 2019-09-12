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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السحر والجمال

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
حملة امنية
حملة امنية
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (40 جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول). 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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