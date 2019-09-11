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منوعات

عاملة دار مسنين تسرق سيدة عجوز.. كاميرات المراقبة فضحتها.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر تورط عاملة بدار مسنين فى سرقة سيدة عجوز، بعدما فضحتها كاميرات المراقبة.

تعود التفاصيل عندما أظهرت كاميرات المراقبة العاملة شارون ويلكوكس البالغة من العمر 48 عامًا، وهي متلبسة بسرقة العجوز سيلفيا ويليامز، التي هى فى الأصل موظفة للعناية بها، إلا أن العكس تمامًا أظهرته الكاميرات.

يعود الفضل فى كشف حقيقة هذه العاملة بعدما وضعت جين هاينز إبنة السيدة ويليامز، كاميرات مراقبة سرية فى غرفة والدتها لمراقبة تصرفات ويلكوكس.

وبعد إبلاغ الشرطة ألقت القبض على ويلكوكس واعترفت بجريمتها، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 9 أشهر مع إيقاق التنفيذ.

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