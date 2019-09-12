سكان العمار بالقليوبية يطالبون بتجديد أسلاك الكهرباء المتهالكة.. صور

شكا المواطن عمرو عبدالله على، من أهالى العمار الكبرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أسلاك الكهرباء بمحل سكنه.



وقال فى رسالته: توجد أسلاك كهربائية لم تجدد منذ أكثر من 10 سنوات، مما يؤدى إلى سقوطها أحيانا وتلف الكثير من الأجهزة الكهربائية، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة وتجديد الأسلاك فى أقرب فرصة ممكنة



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