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بين الناس

سكان العمار بالقليوبية يطالبون بتجديد أسلاك الكهرباء المتهالكة.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:42 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن عمرو عبدالله على، من أهالى العمار الكبرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أسلاك الكهرباء بمحل سكنه.

وقال فى رسالته: توجد أسلاك كهربائية لم تجدد منذ أكثر من 10 سنوات، مما يؤدى إلى سقوطها أحيانا وتلف الكثير من الأجهزة الكهربائية، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة وتجديد الأسلاك فى أقرب فرصة ممكنة

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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