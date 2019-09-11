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أخبار العالم

البنك الدولي يتعهد بدعم حكومة السودان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:36 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تأكيده استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.

والتقى حمدوك اليوم مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، واريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.

وأوضحن تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

وأكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

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