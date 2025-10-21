نقلت وكالة أنباء روسيا عن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قوله إن هشاشة الأمن العالمي لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد للتنازل لتجنب صراع عالمي جديد.

ونقلت وكالة أنباء روسيا عن ناريشكين قوله: "يشهد العالم الآن أهون لحظة للأمن الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة تحول نوعي للنظام العالمي".

وقال ناريشكين إن هناك صراعًا عنيفًا بين أكبر مراكز القوة العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي المستقبلي.

ونُقل عن ناريشكين قوله: "مهمتنا المشتركة، وربما الرئيسية، هي ضمان استمرار التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى، كما حدث في المراحل التاريخية السابقة، مؤكدا إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعوق عملية السلام في أوكرانيا.