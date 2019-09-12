حافظ على اتزانك النفسي.. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 12 سبتمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 12 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.





وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج "إذا كنت من مواليد 12 سبتمبر، فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد، ولديك موهبة ابتكارية، وتعرف كيف تعبر عن تصورك وأفكارك بطريقة مقنعة.. أنت أيضا موهوب في النواحي المالية".



