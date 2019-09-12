ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافظ على اتزانك النفسي.. نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 12 سبتمبر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
نصيحة خبيرة أبراج
نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 12 سبتمبر
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 12 سبتمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج "إذا كنت من مواليد 12 سبتمبر، فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد، ولديك موهبة ابتكارية، وتعرف كيف تعبر عن تصورك وأفكارك بطريقة مقنعة.. أنت أيضا موهوب في النواحي المالية".

نصيحت عبير فؤاد مواليد 12 سبتمبر بأن هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواليد 5 يوليو.. شخصية طموحة محب للحياة وتعشق الفن

حدد أولوياتك.. نصائح لمواليد 14 يوليو

اتخاذ قراراتك سليمة.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 23 يوليو عنك

مواليد يوم 13 أغسطس.. حافظ على اتزانك النفسي وساعد الآخرين

حافظ على اتزانك النفسي.. نصائح الأبراج لـ مواليد 22 أغسطس

سيطر على عواطفك وانفعالاتك .. نصيحة الأبراج لمواليد 30 أغسطس

ترشيحاتنا

بطريقة ساخرة.. شيكو يهنئ احمد فهمى بزواجه من هنا الزاهد

عروسة باربى.. اكرم حسنى يقدم أغنية خاصة بـ فرح هنا الزاهد واحمد فهمى ..فيديو

قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012.. فيديو

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

بـ الشراشيب والترتر.. روجينا تخطف الأنظار فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور