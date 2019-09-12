محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد .. صور

بدأ الفنان محمد حماقي قبل قليل وصلته الغنائية في حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي يقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن.





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قد قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.





وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.



