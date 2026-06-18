ما سر ستوري ياسمين صبري؟.. صورة عن تعريف الصوفية تثير التساؤلات

لفتت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بعدما شاركت صورة من خلال خاصية القصص القصيرة (ستوري)، كشفت من خلالها عن اهتمامها بالقراءة في الفكر الصوفي.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي تطالع تعريف الصوفية، دون أن ترفق أي تعليق، ما أثار فضول متابعيها بشأن الرسالة التي أرادت إيصالها من خلال المنشور.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ستوري ياسمين صبري، معتبرين أن مشاركتها لهذا المحتوى تعكس اهتمامها بالجوانب الروحية والفكرية، فيما تساءل آخرون عن سبب اختيارها لهذا الموضوع تحديدًا.

يُذكر أن ياسمين صبري تحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بلقطات من حياتها اليومية واهتماماتها المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي