طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض إقامة مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر على ملعب السلام، مطالبا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير الملعب فورا.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن إقامة المباراة بحضور 40 ألف متفرج قرار خاطئ، مشددًا على أن العدد يجب أن يقل ليصل لـ 10 آلاف فقط.





وأضاف مرتضى منصور أن هناك حالة احتقان جماهيري شديدة بين جماهير الفريقين؛ لذلك لابد من تقليل العدد ليصل لـ 10 آلاف فقط حتي لا تحدث أزمات تؤثر على فكرة عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.



