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فن

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد .. صور

بدأ الفنان محمد حماقي قبل قليل وصلته الغنائية في حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد الذي يقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن.

بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

انتشر فيديو للفنانة هنا الزاهد ووالدتها وشقيقتها فرح وهن يبكين على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح خلال حفل زفاف هنا الزاهد على الفنان احمد فهمي.

http://tempuri.org/tempuri.html


إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

أطلت الفنانة هنا الزاهد بفستان زفاف ثانٍ في النصف الأخير من حفل زفافها على الفنان احمد فهمي الذي يقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن.


صانع النجوم.. اليسا تنعى سيمون اسمر بكلمات مؤثرة

نعت اليسا الفنانة اللبنانية، المخرج الكبير سيمون اسمر الذي وافته المنية قبل ساعات من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".


اصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها طارق العريان على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد زوجها طارق العريان الذي يصادف اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر.

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محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد .. صور

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