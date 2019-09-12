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رياضة

بـ مقطع فيديو كوميدي صديقة رونالدو تواصل الاحتفال بتألقه أمام ليتوانيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:08 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ياسمين تيسير
واصلت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاحتفال بتألق نجم يوفنتوس الإيطالي مساء أول أمس أمام ليتوانيا، ضمن منافسات تصفيات يورو 2020، حيث تفوق رونالدو بشكل كبير في المباراة واستطاع أن يسجل 4 أهداف ليصل للهدف رقم 90 مع منتخب البرتغال. 

ونشرت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لـ أولادهما أثناء الاحتفال بأهداف النجم البرتغالي.

وأحرز رونالدو قائد منتخب البرتغال "سوبر هاتريك" 4 أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 من عمر المباراة، بينما سجل ويليام كارفاليو هدف البرتغال الخامس في الدقيقة 92 من عمر اللقاء المثير الذي شهد تألق رونالدو.

وارتفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 8 نقاط بالمجموعة الثانية، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.


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