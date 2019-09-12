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مصر جميلة.. هند النعسانى تشيد بالمبادرات الشبابية لتنشيط السياحة.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أشادت الإعلامية هند النعساني، بالمبادرات الشبابية لتنشيط السياحة فى مصر، لافتة إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا للنهوض بقطاع السياحة، واليوم نجنى الثمار.

وأشارت هند النعساني خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، إلى أن المبادرات الشبابية التى دشنها الشاب لتنشيط السياحة والتشجيع على السفر شجعت السائحين على القدوم لمصر.

وتابعت هند النعساني "شباب مصر الجدعان روجوا فكرة السفر إلى التشجيع للسياحة الداخلية".

وأردفت هند النعساني، أن السفر يكسبنا مهارات مختلفة ويجعلنا نتعرف على ثقافات مختلفة.

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