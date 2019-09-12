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أخبار العالم

الولايات المتحدة تفعّل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فعّلت معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل 10 دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية ردا على تحركات حربية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

وقال بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي بالانتشار على طول الحدود مع كولومبيا، وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تُظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدًا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا أيضًا".

ووفق بيان لوزير الخارجية الأمريكي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، فإن المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان جوايدو قدّمت طلبًا لتفعيل "معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية".

كان مادورو قد أمر الجيش بالتأهب لمواجهة هجوم محتمل من حكومة كولومبيا، وأعلن تدريبات عسكرية على الحدود، بينما تعيد مجموعة من قادة المتمردين السابقين في كولومبيا تسليح قواتها.

وكانت مجموعة من المتمردين السابقين المنتمين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) قد أعلنت -في تسجيل تعتقد السلطات الكولومبية أنه مصور في فنزويلا- إعادة تسليح نفسها، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الصراع المسلح في كولومبيا.

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